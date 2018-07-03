"Дело Хизб ут-Тахрир": в Крыму мать политзаключенного Примова попала в больницу
3 июля, 2018, 21:12
Мать фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Нури Примова Раиме Примова, объявившая голодовку с требованием освободить сына, попала в больницу из-за низкого давления
Об этом сообщает "Крымская солидарность".
Ее доставили каретой скорой помощи в Первую городскую больницу имени Пирогова в Севастополе с очень низким давлением. По информации родственников, в Примовой инвалидность 2-й группы. У женщины есть только одна почка и у нее диагностировали заболевание печени.
Отметим, что 20 июня Раиме Примова объявила голодовку.
В январе 2015 года Нури Примова арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб ут-Тахрир" - группы, которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года Примова приговорили к 5 годам колонии.
- Напомним, что "прокурор" во втором деле против крымского активиста Владимира Балуха просит суд " вынести приговор в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве