"Барселона" хочет купить экс-футболиста "Шахтера"
3 июля, 2018, 14:00
Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан может перейти из "Челси" в "Барселону"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
29-летний Виллиан хочет попробовать свои силы в каталонском клубе. В "Барсе" считают, что футболист легко впишется в игру команды, но лондонцы не заинтересованы в продаже бразильца. Сейчас "Челси" хочет получить за Виллиан 80 млн евро, а "Барселона" считает такую сумму завышенной и готова заплатить за вингера 56 млн евро.
Следует отметить, что агентом Виллиана есть Киа Джурабчиан, который зимой занимался переходом в "Барселону" из "Ливерпуля" другого бразильского футболиста - Филиппе Коутиньо. Это может поспособствовать трансферу.
- Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 до 2013 года и был продан в российский "Анжи" за 35 млн евро. Того же года за аналогичную сумму команда из Махачкалы отпустила бразильца в "Челси".
- На правом фланге обороны "Шахтера" экс-капитана дончан Дарио Срну может заменить игрок португальского "Спортинга" Кристиано Пиччини.
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