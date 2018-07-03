"Барселона" хочет купить экс-футболиста "Шахтера"

3 июля, 2018, 14:00

Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан может перейти из "Челси" в "Барселону"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

29-летний Виллиан хочет попробовать свои силы в каталонском клубе. В "Барсе" считают, что футболист легко впишется в игру команды, но лондонцы не заинтересованы в продаже бразильца. Сейчас "Челси" хочет получить за Виллиан 80 млн евро, а "Барселона" считает такую сумму завышенной и готова заплатить за вингера 56 млн евро.

Следует отметить, что агентом Виллиана есть Киа Джурабчиан, который зимой занимался переходом в "Барселону" из "Ливерпуля" другого бразильского футболиста - Филиппе Коутиньо. Это может поспособствовать трансферу.