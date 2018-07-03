Пьяный работник Верховного суда угрожал полицейским, а потом предложил вместе выпить

3 июля, 2018, 11:39

Киевляне задержали нетрезвого секретаря судьи Верховного суда Украины

Об этом сообщает ДТП Kiev.ua.

Олег Ляшок вечером на внедорожнике гонял по дворам, едва не сбивая людей. Движение джипа местные заблокировали своими автомобилями. Полицейские обнаружили у водителя удостоверение члена "Международной полицейской ассоциации".

Мужчина сначала угрожал полицейским, которые приехали на место происшествия, а затем предложил им вместе выпить.

Правонарушитель отрицал, что автомобиль принадлежит ему. Тест на драгере показал, что у мужчины в крови 2,58 промилле алкоголя, что в 13 раз превышает норму.