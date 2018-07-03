Промоутеры украинца проиграли торги за чемпионский бой

3 июля, 2018, 11:56

Промоутеры украинского боксера Александра Гвоздика проиграли на торгах за чемпионский поединок представителям канадца Адониса Стивенсона

Об этом сообщает Boxingscene.

Сначала на торгах выиграла ставка в $3,1 млн, сделана сопромоутером канадца Элом Хеймоном. Но за полчаса она была аннулирована. В итоге торги все равно выиграла команда канадского боксера, а именно другой промоутер чемпиона Ивон Мишель, который заплатил за организацию поединка $2,1 млн. Компания украинца - Top Rank предлагала за бой $1,67 млн.

Бой Гвоздика и Стивенсона состоится 3 ноября, вероятно в Квебеке и будет транслироваться на телеканале Showtime. Канадцу достанется 65% гонорара, украинцу - 35%.