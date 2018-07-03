Порошенко рассчитывает на поддержку Сербией миротворческой миссии на Донбассе

3 июля, 2018, 18:11

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на поддержку Сербии в вопросах введения миротворческой миссии на Донбассе с мандатом Совета безопасности Организации Объединенных Наций

Об этом он заявил во время официального визита в Сербию, сообщает официальный сайт главы государства.

"Мы безусловно рассчитываем на поддержку Сербии в вопросах введения миротворческой миссии с мандатом Совета безопасности Организации Объединенных Наций. Мы уверены в том, что четкая имплементация Минских соглашений, включительно с приоритетом безопасности компонента, является сегодня безальтернативным путем принесения мира на украинскую землю",- заявил Порошенко.

Стоит отметить, что официальный Белград во время всех заседаний Генеральной Ассамблеи ООН и других органов во время рассмотрения вопросов, связанных с оккупацией Крыма Российской Федерацией и вооруженной агрессией РФ против Украины всегда поддерживал российскую позицию и голосовал синхронно с российской делегацией.

Читайте также: Удастся ли Украине дружить с Сербией

Исторически Сербия была и остается наиболее последовательным союзником Российской Федерации на Балканах и во всей Европе. В республике чрезвычайно распространены пророссийские настроения, Владимир Путин является самым популярным иностранным политиком в самой Сербии и в населенных сербами регионах Боснии и Герцеговины и Косово.

Сотни граждан Сербии и этнических сербов из вне ее пределов присоединились к российской агрессии против Украины, воюя в составе созданных и контролируемых Москвой структур на Донбассе.

В частности, Служба безопасности Украины 11 октября прошлого года заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", от начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.

Позже прокуратура Сербии заявила, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе. Однако никакой информации о наказании для сербских наемников пока нет.