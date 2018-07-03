Отравление в Винницкой области: пострадавших отпустили из больницы с диагнозом "сальмонеллез"

3 июля, 2018, 16:52

Всех пострадавших от пищевого отравления на выпускных вечерах в Чечельницком районе Винницкой области выписали со стационара

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на 3 июля 2018 года все заболевшие в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара. При выписке больным установлен диагноз "Сальмонеллез. Средняя степень тяжести", - говорится в сообщении.

Сейчас Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины осуществляет лабораторное исследование материала, отобранного во время эпидемиологического расследования вспышки.