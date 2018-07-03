Отравление в Винницкой области: пострадавших отпустили из больницы с диагнозом "сальмонеллез"
3 июля, 2018, 16:52
Всех пострадавших от пищевого отравления на выпускных вечерах в Чечельницком районе Винницкой области выписали со стационара
Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
"По состоянию на 3 июля 2018 года все заболевшие в удовлетворительном состоянии выписаны из стационара. При выписке больным установлен диагноз "Сальмонеллез. Средняя степень тяжести", - говорится в сообщении.
Сейчас Винницкий областной лабораторный центр МЗ Украины осуществляет лабораторное исследование материала, отобранного во время эпидемиологического расследования вспышки.
- Напомним, ранее сообщалось, что на Винниччине во время празднования школьных выпускных отравились по меньшей мере 54 человека, из них 23 - дети.
- На Киевщине в санатории отравились 12 детей, одна девочка в коме.
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