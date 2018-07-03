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Освобождение Сенцова станет своего рода лекарством для России, - чешские сенаторы в письме Путину


фото: qha
Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает пресс-центр посольства Украины в Чехии в своем аккаунте в Twitter.

Такое обращение поступило от имени четырех сенаторов – Вацлава Гампла, Иржи Шестак, Франтишек Бублан и Зденек Папушек.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинила любому гражданину, снижает будущую напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в письме.
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