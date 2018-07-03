Освобождение Сенцова станет своего рода лекарством для России, - чешские сенаторы в письме Путину
3 июля, 2018, 09:31
Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту России Владимиру Путину с призывом освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова
Об этом сообщает пресс-центр посольства Украины в Чехии в своем аккаунте в Twitter.
Такое обращение поступило от имени четырех сенаторов – Вацлава Гампла, Иржи Шестак, Франтишек Бублан и Зденек Папушек.
"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинила любому гражданину, снижает будущую напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - говорится в письме.
Ведущие чешские сенаторы написали письмо Путину с призывом #FreeSentsov:— UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) 2 июля 2018 г.
"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинила любому гражданину, снижает будущую напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение #Sentsov станет своего рода лекарством и для вашей страны pic.twitter.com/7fb5uSrobp
- 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованому Крыму. Сенцов требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- У Сенцова проблемы с почками и сердцем, его перевели в медчасть. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Сенцов почти не встает, у него отказывают почки.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 28 июня прибыла в колонию "Белый медведь", где содержится Сенцова, но ее не пустили на встречу с украинским политзаключенным.
- Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел России, в которой выразило решительный протест относительно недопуска украинского омбудсмена до Олега Сенцова.
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