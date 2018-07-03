Омелян рекомендует лишить туроператора Oasis лицензии
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Все эти вопросы будут рассматриваться в среду на совещании под председательством первого вице-премьера Степана Кубива. Министерство экономического развития и торговли отвечает за туристическую отрасль, Министерство инфраструктуры здесь - добрый советник. Со своей стороны, я обратился с рекомендацией лишить лицензии туроператора и обратиться в правоохранительные органы", - заявил Омелян.
В свою очередь, генеральный директор Bravo Airways Игорь Логвиненко заявил, что авиакомпания намерена задействовать туроператора Oasis.
"Мы отрабатываем свою юридическую часть, будем подавать в суд на заказчика. Все последние рейсы были осуществлены за счет авиакомпании: мы перевезли около 1,5 тыс. людей", - сообщил он.
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Как пояснил Логвиненко, начиная с 27 июня авиакомпания не имела подписанных дополнительных соглашений с туроператором об осуществлении авиаперевозок.
"На каждый рейс компания подписывает с заказчиком дополнительные соглашения, которые регламентируют выполнение конкретного рейса. У нас они были подписаны до 27 июня. То есть обязательств авиакомпании перед пассажирами нет. Перед заказчиком мы выполнили все обязательства, а то, что заказчик не выполнил перед пассажирами, - вопрос отношений между пассажирами и туроператором", - пояснил гендиректор.
Исполнительный директор компании JoinUp! Дмитрий Сероухов заявил, что туроператор стал заложником ситуации, в результате чего его клиенты также пострадали из-за конфликта между авиакомпанией "Браво" и туроператором Oasis Travel.
"Мы не являемся заказчиком рейсов авиакомпании "Браво" в Тунис. Мы оказались такими же заложниками ситуации, как и другие турагентства, которые продавали туры, имея часть мест на этих рейсах", - резюмировал Сероухов.
- Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
- В международном аэропорту им. Сикорского (Жуляны) в понедельник было отменено несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылет также и в международном аэропорту "Борисполь".
- Авиакомпания Bravo отмечает, что рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая по состоянию на 2 июня составила 25 млн грн.
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