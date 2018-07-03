Одна из музыкальных групп отказалась выступать на Atlas Weekend

3 июля, 2018, 10:06

Украинский музыкальный коллектив YEYO (ээ) отменил свое выступление на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля

Об этом говорится на официальной странице исполнителей в Facebook.

"Друзья, у нас печальные новости. На Atlas Weekend нас не будет! У всех, кто очень ждал и надеялся - мы просим прощения", - говорится в заявлении группы.

Музыканты объяснили, что они не нашли общего языка с организаторами фестиваля, а на компромиссы они идти не могут, "если это касается качества их выступления".

Фестиваль Atlas Weekend продлится 6 дней: от 3 до 8 июля.

Сегодня на фестивале выступит спивак Олег Винник, вход будет бесплатным.

Будет принимать фестиваль киевский экспоцентр ВДНХ. Первыми в качестве хедлайнеров были объявлены британские электронщики The Chemical Brothers.

Кроме того, на фестиваль уже заявленные диджеи Lost Frequencies и Мартин Гарикс, британский певец Том Оделл, американская певица Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP, британская рок-группа Placebo и многие другие. Билеты, как однодневные, так и полный абонемент, можно купить на сайте фестиваля.