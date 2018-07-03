Одна из музыкальных групп отказалась выступать на Atlas Weekend
Об этом говорится на официальной странице исполнителей в Facebook.
"Друзья, у нас печальные новости. На Atlas Weekend нас не будет! У всех, кто очень ждал и надеялся - мы просим прощения", - говорится в заявлении группы.
Музыканты объяснили, что они не нашли общего языка с организаторами фестиваля, а на компромиссы они идти не могут, "если это касается качества их выступления".
Фестиваль Atlas Weekend продлится 6 дней: от 3 до 8 июля.
Сегодня на фестивале выступит спивак Олег Винник, вход будет бесплатным.
Будет принимать фестиваль киевский экспоцентр ВДНХ. Первыми в качестве хедлайнеров были объявлены британские электронщики The Chemical Brothers.
Кроме того, на фестиваль уже заявленные диджеи Lost Frequencies и Мартин Гарикс, британский певец Том Оделл, американская певица Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP, британская рок-группа Placebo и многие другие. Билеты, как однодневные, так и полный абонемент, можно купить на сайте фестиваля.
- Ранее стало известно, что российский бэнд "Звери" отказался выступать на фестивале Atlas Weekend.
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