Непогода на Днепропетровщине: обесточены 23 населенных пункта, из-за непогоды падают деревья

3 июля, 2018, 08:49

Из-за осложнения погодных условий 23 населенных пункта Днепропетровской области остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что из-за грозовых дождей и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач. Из-за этого остаются обесточенными 23 населенных пункта.

Также в области в течение последних дней произошли многочисленные случаи падения деревьев.

"По состоянию на 06:00 3 июля, в течение дежурных суток, спасателями Днепропетровщины осуществлено 9 выездов по вызову граждан, чтобы оказать им помощь по уборке аварийных и поваленных деревьев", - отметили в ГСЧС.

В целом за прошедшие сутки спасатели распилили и убрали 16 деревьев.