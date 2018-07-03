Не есть на ночь и исключить алкоголь из рациона: 7 мифов о диетах

3 июля, 2018, 11:11

При выборе диеты часто допускают ошибки и доверяют распространенным мифам: не есть после 18:00 или не употреблять жиров или углеводов. На самом деле они вредят здоровью

Об этом пишет The Daily Mail.

Что нужно знать, чтобы выбрать правильные методы похудения и не навредить своему здоровью.

Миф 1. Не есть на ночь

"Нельзя есть на ночь, потому что когда организм погружается в сон, метаболизм замедляется". На самом деле даже во сне тело использует энергию.

Однако, если общее количество потребленных калорий за день больше, чем число потраченных, можно поправиться. Но это не зависит от времени, когда вы ели в последний раз.

Стоит помнить о том, что перед сном может увеличить уровень сахара в крови в течение следующих суток.

Миф 2. Веганам легче худеть

Веганизм – диета, схожая с вегетарианством. При обеих диетах люди не употребляют мясо, птицу и морепродукты.

Также веганы не употребляют продукты животного происхождения. Исключение определенных продуктов из ежедневного меню могут снизить эффективность диеты.

В веганськой еде часто не хватает кальция, витамина D, железа, витамина B12 и тому подобное.

Миф 3. Нельзя употреблять любые жиры

Диетологи советуют употреблять 28-40 грамм здоровых жиров в день мужчинам и 14-20 - женщинам.

Они есть в оливковом масле, орехах и зернах, авокадо, яйцах и рыбе, которая богата на омега-3. Это лосось, неконсервированные сардины или тунец. В приготовлении пищи следует экономно использовать жиры и отдавать предпочтение растительному маслу.

Миф 4: нельзя употреблять любые углеводы

В некоторых диетах предлагают исключать из рациона углеводы, однако это может привести к дисбалансу.

Углеводы - это источник энергии. Комплексные углеводы содержатся в киноа, коричневом рисе, макаронах из твердых сортов пшеницы, бобовых и картофеле. Те, кто отказывается от углеводов, могут сделать это лишь на небольшой промежуток времени. Когда углеводы возвращаются в рацион, сброшенный вес возвращается.

Миф 5:

Нужно есть зелень, исключить сахар и алкоголь из питания

Диета и физическая подготовка не означают, что нужно лишать себя каких-то продуктов и напитков.

"Сбалансированный рацион питания с разнообразными сытными продуктами, включая зелень и овощи, свежие фрукты и ягоды, мясные белки, здоровые жиры и углеводы – вот ключ к долгосрочным результатам. Исключать сахар и алкоголь и есть только листовую зелень – не рационально”, – говорит австралийская тренер по питанию Камилле Акерберг.

Миф 6. Глютен вреден

Глютен – это белок. Он есть в пшенице, ржи, солоде, ячмене, овсе. Диета с высоким содержанием глютена более здоровая. Она может снизить риск сердечных заболеваний.

Сокращать количество глютена в рационе стоит лишь тем, чей организм его не переваривает.

Миф 7.Подсчет калорий поможет видеть результаты сразу

Все зависит от того, "перевыполняете" ли вы план по употреблению калорий. Их подсчет не поможет вам похудеть. Вместо того, чтобы фиксировать цифры, старайтесь выбирать здоровую пищу.