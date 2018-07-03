Названы четыре области, которые позволят углубить интеграцию Украины с ЕС
Встреча состоялась в Верховной Раде накануне 20-го юбилейного Саммита Украина - ЕС, сообщает пресс-центр правительственного портала.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что из-за высокой динамики развития права ЕС, нужны четкое понимание и видение первоочередных и приоритетных сфер сотрудничества между ним и Украиной.
В результате для дальнейшей более тесной интеграции с Евросоюзом было выбрано четыре таких отрасли:
- интеграция Украины в энергетический, в первую очередь газовый рынок ЕС;
- углубленное сотрудничество в сфере цифровой экономики;
- сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности;
- активизация взаимодействия в сфере таможенного сотрудничества и технического регулирования.
По ее словам, имплементация Соглашения привела к качественным изменениям в жизни страны. В частности, экспорт в страны ЕС в прошлом увеличился до 40,5%, а импорт ЕС в Украину - до 41,9%.
Более того, между Украиной и странами ЕС уже действует единое правовое поле деятельности компаний на основе принципов и требований права Евросоюза.
- Отметим, вчера глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал 4 условия для успешной имплементации соглашения об Ассоциации за 2 месяца.
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