 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Названы четыре области, которые позволят углубить интеграцию Украины с ЕС

Руководство Верховной Рады, представители правительства и послы государств-членов Евросоюза обсудили направления углубления сотрудничества на пути евроинтеграции Украины

Встреча состоялась в Верховной Раде накануне 20-го юбилейного Саммита Украина - ЕС, сообщает пресс-центр правительственного портала.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что из-за высокой динамики развития права ЕС, нужны четкое понимание и видение первоочередных и приоритетных сфер сотрудничества между ним и Украиной.

В результате для дальнейшей более тесной интеграции с Евросоюзом было выбрано четыре таких отрасли:

  • интеграция Украины в энергетический, в первую очередь газовый рынок ЕС;
  • углубленное сотрудничество в сфере цифровой экономики;
  • сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности;
  • активизация взаимодействия в сфере таможенного сотрудничества и технического регулирования.

По ее словам, имплементация Соглашения привела к качественным изменениям в жизни страны. В частности, экспорт в страны ЕС в прошлом увеличился до 40,5%, а импорт ЕС в Украину - до 41,9%.

Более того, между Украиной и странами ЕС уже действует единое правовое поле деятельности компаний на основе принципов и требований права Евросоюза.

  • Отметим, вчера глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли назвал 4 условия для успешной имплементации соглашения об Ассоциации за 2 месяца.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июля, 2018 вторник

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

3 июля, 2018 вторник

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать