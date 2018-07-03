Нацполіція ликвидировала международную группу наркоторговцев: изъяли 6 кг кокаина

3 июля, 2018, 20:58

Полиция ликвидировала международную группу наркоторговцев и изъяла наркотики на 30 миллионов гривень

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Организатором группы оказался 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию Украины. Также он привлек к сотрудничеству своего согражданина, который временно проживал на Киевщине.

Фигурант выполнял функции координатора, в частности занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме $3-7 тысяч.

Известно, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способа его сокрытия от таможенного контроля.

Сейчас все члены международной наркогруппы арестованы. В отношении их открыты уголовные производства, предусмотренные статьями "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров" и "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Согласно закону, злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.