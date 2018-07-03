На Киевщине 16-летний юноша повесился на глазах возлюбленной из-за ревности
Об этом говорится в сюжете ТСН.
16-летний Владислав после дискотеки не справился с ревностью и решил пригрозить девушке тем, что он покончит жизнь самоубийством. Ее он встретил полгода назад на той же дискотеке и всем говорил, что она его первая и последняя любовь.
Однако, месяц назад девушка бросила Владислава и начала отношения с другим парнем.
В решение парня покончить с жизнью никто не поверил. В трагическую ночь в воскресенье пара встретилась на дискотеке.
"Когда мы опросили девушку - то она объяснила, что парень хвастался перед ней тем, что совершит самоубийство, если она в дальнейшем не будет с ним встречаться. И в такой способ решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - рассказал Николай Жукович, руководитель отдела коммуникации ГУНП в Киевской области.
Петлю на шею он накинул на глазах у девушки. Что он сказал на прощание, знает только она.
Когда девушка побежала за помощью и вернулась, парень уже был мертв.
Сейчас все, кто общался с Владом, жалеют, что не сумели вовремя разглядеть опасность и остановить страшное развитие событий. Мать парня – учительница украинского языка в местной школе. Она сейчас под воздействием успокоительных медикаментов даже слова не может произнести. Отец работает столяром на заводе, они имеют еще младшую дочь. Их единственный сын успел закончить 9 класс и пойти учиться на маляра.
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