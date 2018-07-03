На Киевщине 16-летний юноша повесился на глазах возлюбленной из-за ревности

3 июля, 2018, 08:54

На Киевщине подросток повесился из-за невзаимной любви на глазах у девушки

Об этом говорится в сюжете ТСН.

16-летний Владислав после дискотеки не справился с ревностью и решил пригрозить девушке тем, что он покончит жизнь самоубийством. Ее он встретил полгода назад на той же дискотеке и всем говорил, что она его первая и последняя любовь.

Однако, месяц назад девушка бросила Владислава и начала отношения с другим парнем.

В решение парня покончить с жизнью никто не поверил. В трагическую ночь в воскресенье пара встретилась на дискотеке.

"Когда мы опросили девушку - то она объяснила, что парень хвастался перед ней тем, что совершит самоубийство, если она в дальнейшем не будет с ним встречаться. И в такой способ решил показать и продемонстрировать, как он это сделает", - рассказал Николай Жукович, руководитель отдела коммуникации ГУНП в Киевской области.

Петлю на шею он накинул на глазах у девушки. Что он сказал на прощание, знает только она.

Когда девушка побежала за помощью и вернулась, парень уже был мертв.

Сейчас все, кто общался с Владом, жалеют, что не сумели вовремя разглядеть опасность и остановить страшное развитие событий. Мать парня – учительница украинского языка в местной школе. Она сейчас под воздействием успокоительных медикаментов даже слова не может произнести. Отец работает столяром на заводе, они имеют еще младшую дочь. Их единственный сын успел закончить 9 класс и пойти учиться на маляра.