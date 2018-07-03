На Донбассе нетрезвый полицейский ударил ножом двух братьев
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Происшествие случилось 28 июня.
Установлено, что 23-летний полицейский роты №1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области в свободное от работы время находился в одном из кафе Лимана.
После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Возникла ссора, в ходе которой полицейский по одному разу ударил ножом обоих мужчин. Они оказались родными братьями в возрасте 32 и 35 лет. Их доставили в городскую больницу и прооперировали.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование продолжается.
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