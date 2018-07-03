На Донбассе нетрезвый полицейский ударил ножом двух братьев

3 июля, 2018, 10:15

В городе Лиман Донецкой области нетрезвый полицейский подрезал ножом двух человек возле одного из местных кафе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Происшествие случилось 28 июня.

Установлено, что 23-летний полицейский роты №1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области в свободное от работы время находился в одном из кафе Лимана.

После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения. Возникла ссора, в ходе которой полицейский по одному разу ударил ножом обоих мужчин. Они оказались родными братьями в возрасте 32 и 35 лет. Их доставили в городскую больницу и прооперировали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.