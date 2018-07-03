Министр обороны Греции хочет заблокировать соглашение об изменении названия Македонии

3 июля, 2018, 16:28

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что постарается заблокировать ратификацию соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, сообщает Reuters.

"Для меня это плохая сделка, я ее не принимаю и постараюсь ее заблокировать", - сказал Камменос.

Соглашение, заключенное в июне, будет представлено для ратификации греческому парламенту не раньше конца этого года.

Коалиция премьер-министра Алексиса Ципраса поддерживается лишь 152 депутатами парламента из 300, после того как два депутата от правой партии Камменоса "Независимые греки" покинули политическую силу в прошлом месяце.

Ципрасу для ратификации документа будет нужна поддержка семи депутатов партия Камменоса или же других депутатов со стороны независимых партий.

"Мы не позволим эту сделку без одобрения греческого народа, что может быть сделано двумя способами - либо через выборы, либо через референдум", - сказал Камменос.