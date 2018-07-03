Минэкономики хочет возобновить проверки туроператоров

3 июля, 2018, 20:32

В Минэкономразвития хотят снять мораторий на проведение проверок туристических операторов, который действует до конца 2018 года

Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

"К сожалению, когда-то мы предполагали, что будет дерегуляция, определенная свобода бизнеса. Но отрасль туризма показала, что ее надо регулировать и довольно жестко в определенных случаях. Главная проблема заключается в том, что турпакеты, которые предлагают операторы, не всегда соответствуют действительности. Важно, чтобы услуга соответствовала качеству и цене", - отметил Титарчук.

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Минэкономразвития вместе с другими министерствами планируют в среду, 4 июля, провести общее совещание, во время которого будут предложены комплексные меры и изменения в законодательство.

"До 31 декабря 2018 года действует мораторий на проведение проверок. Мы должны отменить этот мораторий, чтобы граждане не страдали. Операторы, которые нарушают свои обязательства перед туристами, не должны работать на этом рынке", - подытожил заместитель министра.

Он также посоветовал украинцам, которые планируют поехать за границу на отдых, уделять больше внимания туристическим компаниям, их рейтингам и отзывам пользователей.

"Конечно, не может так быть, чтобы компания продавала по одной цене, а другая снижала цену вдвое. Потом может оказаться, что вам предлагают не тот самолет или отель. Читайте внимательно договор", - добавил Титарчук.