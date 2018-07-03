Минэкономики хочет возобновить проверки туроператоров
Об этом в эфире Еспресо.TV сообщил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.
"К сожалению, когда-то мы предполагали, что будет дерегуляция, определенная свобода бизнеса. Но отрасль туризма показала, что ее надо регулировать и довольно жестко в определенных случаях. Главная проблема заключается в том, что турпакеты, которые предлагают операторы, не всегда соответствуют действительности. Важно, чтобы услуга соответствовала качеству и цене", - отметил Титарчук.
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Минэкономразвития вместе с другими министерствами планируют в среду, 4 июля, провести общее совещание, во время которого будут предложены комплексные меры и изменения в законодательство.
"До 31 декабря 2018 года действует мораторий на проведение проверок. Мы должны отменить этот мораторий, чтобы граждане не страдали. Операторы, которые нарушают свои обязательства перед туристами, не должны работать на этом рынке", - подытожил заместитель министра.
Он также посоветовал украинцам, которые планируют поехать за границу на отдых, уделять больше внимания туристическим компаниям, их рейтингам и отзывам пользователей.
"Конечно, не может так быть, чтобы компания продавала по одной цене, а другая снижала цену вдвое. Потом может оказаться, что вам предлагают не тот самолет или отель. Читайте внимательно договор", - добавил Титарчук.
- Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
- В международном аэропорту им. Сикорского (Жуляны) в понедельник было отменено несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылета также и в международном аэропорту "Борисполь".
- Авиакомпания Bravo отмечает, рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая по состоянию на 2 июня составила 25 млн грн.
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