Массовые задержки авиарейсов: оператор Oasis обещает вернуть деньги за сорванные туры

3 июля, 2018, 16:02

Украинская туристическая компания " Oasis Travel Ukraine утверждает, что выполнит полетную программу текущего сезона и вернет туристам деньги за туры, которые не состоялись

Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.

"Сообщаем о том, что все 5 запланированных рейсов для возвращения туристов вылетели из Туниса в Украину. Для устранения возникшей колоссальной проблемы и организации обратных вылетов было задействовано около 20 автобусов, до 5 дополнительных ночей продлено проживание туристов в отелях Туниса в высокий сезон, все гиды принимающей стороны мобилизовались и работали в трудных и стрессовых условиях”, - говорится в сообщении.

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Компания отмечает, что вторым этапом выхода из кризисной ситуации станет реализация полетной программы в этом сезоне и возврат средств за туры, которые не состоялись.