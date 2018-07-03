Массовые задержки авиарейсов: оператор Oasis обещает вернуть деньги за сорванные туры
Об этом сообщила пресс-служба в Facebook.
"Сообщаем о том, что все 5 запланированных рейсов для возвращения туристов вылетели из Туниса в Украину. Для устранения возникшей колоссальной проблемы и организации обратных вылетов было задействовано около 20 автобусов, до 5 дополнительных ночей продлено проживание туристов в отелях Туниса в высокий сезон, все гиды принимающей стороны мобилизовались и работали в трудных и стрессовых условиях”, - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что вторым этапом выхода из кризисной ситуации станет реализация полетной программы в этом сезоне и возврат средств за туры, которые не состоялись.
- Напомним, с 29 июня сотни украинских туристов были заблокированы в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди ожидали в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
- В международном аэропорту им. Сикорского (Жуляны) в понедельник было отменено несколько рейсов авиакомпании Bravo Airways, тысячи пассажиров которой продолжают ожидать вылет также и в международном аэропорту "Борисполь".
- Авиакомпания Bravo отмечает, рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS, которая по состоянию на 2 июня составила 25 млн грн.
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