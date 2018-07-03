Махинация с лекарствами в "Охматдете": заведующая складом и медсестры предстали перед судом

3 июля, 2018, 14:35

Заведующая складом и медсести детской больницы "Охматдет" предстали перед судом за махинации с лекарствами

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Киевская прокуратура направила в суд обвинительные акты относительно работниц Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", уличенных в организации преступной схемы по присвоению медикаментов.

Установлено, что заведующая аптечным складом НДСБ в период с 2012 до 2015 путем злоупотребления своим служебным положением года присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по признакам уголовного преступления по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Кроме того, трех старших медицинских сестер указанной больницы будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что повлекло потерю медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3 млн. 500 тыс. грн.

Также завершено расследование в отношении еще четырех старших медицинских сестер больницы "Охматдет" по фактам совершения аналогичных преступлений по статье "Служебная халатность". Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд.