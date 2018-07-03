Кому с июля пересчитают пенсии. Объяснение Пенсионного фонда

3 июля, 2018, 16:29

С 1 июля перерасчет пенсий проведут для трех категорий граждан, к которым относятся свыше 800 тыс. пенсионеров

Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, передает пресс-служба ПФУ.

"Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" с 1 июля этого года предусмотрено изменение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, лишь на 62 грн (1435 грн). Именно поэтому категорий лиц, которым такой перерасчет будет проведен с июля, только три: доноры, те, у кого нет достаточного стажа, а также небольшое количество граждан, у кого начисленная пенсия превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Это чуть больше 800 тыс. пенсионеров", - пояснила Ирина Ковпашко.

Следующий перерасчет пенсий в связи с изменениями социальных стандартов, который планируют проводить с 1 декабря текущего года, охватит около 10 млн пенсионеров. Будут пересчитаны надбавки, повышения, минимальные пенсионные выплаты лицам с полным стажем и надбавки за сверхнормативный стаж.