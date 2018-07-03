Климкин говорит, что откровенно обсудил в Белграде проблему сербских наемников
3 июля, 2018, 17:03
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об откровенной дискуссии с сербскими партнерами в Белграде по вопросу сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ
Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.
"Откровенно и обстоятельно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта – России", - сообщил Климкин.
Министр напомнил о том, что в связи с этим в Сербии было вынесено несколько судебных приговоров.
"Моя позиция однозначна - если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге. Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - отметил он.
- Напомним, Служба безопасности Украины 11 октября прошлого года заявила, что только на территории, подконтрольной группировке "ЛНР", с начала конфликта на Донбассе воевали более 300 граждан Сербии.
- Прокуратура Сербии заявила, что с конца 2014 года возбудила 45 дел в отношении наемников, которые принимают участие в военных конфликтах за рубежом, в том числе на Донбассе.
- Посол Украины в Сербии ранее заявлял, что Сербия не реагирует на данные по участию ее граждан в войне на Донбассе.
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