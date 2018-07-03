Климкин говорит, что откровенно обсудил в Белграде проблему сербских наемников

3 июля, 2018, 17:03

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об откровенной дискуссии с сербскими партнерами в Белграде по вопросу сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне РФ

Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

"Откровенно и обстоятельно обсудили с сербскими друзьями вопрос сербских наемников, которые воевали на Донбассе на стороне государства-оккупанта – России", - сообщил Климкин.

Министр напомнил о том, что в связи с этим в Сербии было вынесено несколько судебных приговоров.

"Моя позиция однозначна - если будет доказано, что кто-то из них совершил преступления против человечности, то они должны закончить в Гааге. Работаем дальше над тем, чтобы выявить всех наемников и их роль", - отметил он.