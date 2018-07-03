Как из анекдота: в Харькове теща заказала убийство бывшего зятя

3 июля, 2018, 12:37

В Харькове передали в суд дело женщины, которая заказала убийство своего бывшего зятя

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе досудебного расследования установили, что в 2015 году дочь и зять подозреваемой расстались. С того времени бывшие супруги через суды делило имущество и опеку над ребенком.

Чтобы решить конфликт между мужчиной и женщиной экс-теща решила заказать убийство зятя.

С сентября 2017 года женщина через знакомых стала искать людей с криминальным прошлым и познакомилась с неоднократно судимым 32-летним мужчиной. С ним она договорилась об убийстве. Однако мужчина обратился в прокуратуру и СБУ в Харьковской области. С этого момента за развитием событий следили правоохранители.

Переговоры шли несколько месяцев. Около месяца спецподразделения СБУ и следователи прокуратуры готовились к имитации преступления. В конце концов бывшая теща дала исполнителю предоплату в размере $1,5 тыс. Главное условие выполнения убийства от заказчицы - смерть должна быть похожей на естественную. Подозреваемая рассказала исполнителю, что бывший зять принимает препараты. Поэтому киллер пообещал подменить препарат, который употреблял пострадавший, и тот должен был сам себе вколоть яд.

24 января 2018 года на улице Сумской, зятю, когда он был за рулем авто, якобы стало плохо. Он вызвал скорую. По дороге к автомобилю врачей потерял сознание. 25 января условный убийца пришел на встречу с заказчицей и получил вторую часть денег - $8,5 тыс. Таким образом жизнь человека стоило $10 тыс.

Сейчас по требованию прокуратуры, подозреваемая находится под стражей. Женщина отказалась сотрудничать со следствием.



Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

