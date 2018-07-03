Instagram подскажет, если вы слишком много "сидите" в соцсети

3 июля, 2018, 19:08

С 2 июля Instagram ввел новую функцию - социальная сеть будет уведомлять пользователей, что они посмотрели все посты в ленте за последние 48 часов

Как сообщила пресс-служба сервиса, в такой ситуации пользователь увидит большую галочку и надпись "На этом пока все".

После этого в ленте будут появляться посты, опубликованные ранее, вперемешку с новыми. В дальнейшем компания намерена ввести функцию "Не беспокоить", которая отключит все оповещения из Instagram и Facebook на заданное количество времени.

Пользователи проводят в Instagram около 32 минут в день, в среднем по 3,2 минуты за сессию. Основатель Instagram Кевин Систром у себя в твиттере добавил, что новые функции позволят людям контролировать время, которое они тратят на социальные сети.