Instagram подскажет, если вы слишком много "сидите" в соцсети
3 июля, 2018, 19:08
С 2 июля Instagram ввел новую функцию - социальная сеть будет уведомлять пользователей, что они посмотрели все посты в ленте за последние 48 часов
Как сообщила пресс-служба сервиса, в такой ситуации пользователь увидит большую галочку и надпись "На этом пока все".
После этого в ленте будут появляться посты, опубликованные ранее, вперемешку с новыми. В дальнейшем компания намерена ввести функцию "Не беспокоить", которая отключит все оповещения из Instagram и Facebook на заданное количество времени.
Пользователи проводят в Instagram около 32 минут в день, в среднем по 3,2 минуты за сессию. Основатель Instagram Кевин Систром у себя в твиттере добавил, что новые функции позволят людям контролировать время, которое они тратят на социальные сети.
- Пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавлять к своим 10-секундным постам в Stories музыкальное сопровождение.
- Недавно в Instagram добавили новую функцию: выбранные товары можно будет оплатить, не выходя из программы.
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