Глава МИД Польши о саммите Трампа с Путиным: опасения оправданы
Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Interia.
"Некоторые опасения по поводу возможной перезагрузки в отношениях Вашингтон-Москва является, однако, оправданы", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.
"В целом, переговоры, желание президента Трампа склонить Путина к изменению политики не заслуживает критики. Но посмотрим, каким будет результат. Слишком рано что-либо прогнозировать", - отметил министр.
По его словам, развитие событий будет определять "в некотором смысле" и польскую политику.
"Пока мы выступаем за то, чтобы придерживаться санкций, мы требуем, чтобы Россия придерживалась норм международного права - это наша позиция в рамках ЕС и в рамках Североатлантического Альянса и в отношениях с другими государствами, такими как США", - отметил министр. Он добавил, что если бы Россия изменила свою политику, в частности относительно Украины, это дало бы шанс определенного прорыва.
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