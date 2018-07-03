Глава МИД Польши о саммите Трампа с Путиным: опасения оправданы

3 июля, 2018, 13:12

Встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина - это очень важное событие, но пока сложно прогнозировать возможные последствия

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Interia.

"Некоторые опасения по поводу возможной перезагрузки в отношениях Вашингтон-Москва является, однако, оправданы", - сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

"В целом, переговоры, желание президента Трампа склонить Путина к изменению политики не заслуживает критики. Но посмотрим, каким будет результат. Слишком рано что-либо прогнозировать", - отметил министр.

По его словам, развитие событий будет определять "в некотором смысле" и польскую политику.

"Пока мы выступаем за то, чтобы придерживаться санкций, мы требуем, чтобы Россия придерживалась норм международного права - это наша позиция в рамках ЕС и в рамках Североатлантического Альянса и в отношениях с другими государствами, такими как США", - отметил министр. Он добавил, что если бы Россия изменила свою политику, в частности относительно Украины, это дало бы шанс определенного прорыва.