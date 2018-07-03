Германия: Меркель и глава МВД достигли согласия относительно мигрантов

3 июля, 2018, 08:32

Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Горст Зеегофер достигли компромисса в споре в отношении беженцев, который грозил существующей коалиции

Об этом пишет DW.

"Мы достигли соглашения", - сказал Зеегофер в Берлине после многочасовых переговоров, подтвердив, что он также откажется от своего предложения уйти в отставку, сделанного в конце недели.

Соглашение Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель и Христианско-социального союза (ХСС) Зеегофера заключается в создании так называемых транзитных центров на немецко-австрийской границе, из которых будут депортировать просителей убежища, которые уже обратились в другую страну ЕС.

"Это действительно хороший компромисс", - сказала Меркель. По ее словам, создавая транзитные центры, а также работая вместе с европейскими союзниками относительно иммиграции, Германия теперь будет иметь хорошую миграционную политику как на уровне ЕС, так и на национальном уровне.

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Таким образом мигранты будут допущены на территорию Германии, пока их дела рассматриваются, что удержит власть от необходимости возвращать людей в Австрию и другие страны, создавая международную напряженность.

Начальные требования Зеегофера заставили бы Германию блокировать многих искателей убежища на своей границе, независимо от того, чего хотят другие страны.

Остается неясным, согласится ли третья партия в коалиции Германии, социал-демократы, на соглашение с транзитными центрами.