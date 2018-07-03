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Геращенко объяснила, почему в "списке 23" нет руководителя "РИА Новости" Вышинского

Россия никогда не просила обменять арестованного по обвинению в госизмене руководителя "РИА Новости Кирилла Вышинского. Поэтому его нет в списках россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в РФ и на Донбассе

Об этом в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах больше россиян и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО", - написала Геращенко.

Также добавляет, что фамилии других россиян , в том числе и Вышинского, никогда не назывались ни представнками ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение .

"Поэтому сейчас мы обнародовали список 23, отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - подчеркнула Геращенко.

  • Напомним, в понедельник, 2 июля, назвали россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных.
  • Украина хочет, чтобы ОБСЕ потребовала от РФ освобождения заложников в формате "23 на 23".

 

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