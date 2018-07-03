Геращенко объяснила, почему в "списке 23" нет руководителя "РИА Новости" Вышинского
3 июля, 2018, 07:17
Россия никогда не просила обменять арестованного по обвинению в госизмене руководителя "РИА Новости Кирилла Вышинского. Поэтому его нет в списках россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в РФ и на Донбассе
Об этом в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
"Эксперты и неправительственные организации говорят, что в тюрьмах больше россиян и обращают внимание, что в обнародованном списке-23 нет фамилии Вышинского. Объясняю: мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО", - написала Геращенко.
Также добавляет, что фамилии других россиян , в том числе и Вышинского, никогда не назывались ни представнками ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение .
"Поэтому сейчас мы обнародовали список 23, отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - подчеркнула Геращенко.
- Напомним, в понедельник, 2 июля, назвали россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных.
- Украина хочет, чтобы ОБСЕ потребовала от РФ освобождения заложников в формате "23 на 23".
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве