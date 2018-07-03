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Футбол на крови: день 20

3 июля на чемпионате мира по футболу в России состоялись последние матчи 1/8 финала

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 527 раза нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 118 из которых - из тяжелого вооружения запрещенного Минскими договоренностями. За это время в результате боевых действий погибли 12 украинских военных и 44 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий семеро мирных жителей.

Российско-оккупационные войска, не обращая внимание на решение Трехсторонней контактной группы в Минске по объявлению режима тишины по всей линии соприкосновения, открывали огонь, используя преимущественно гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вечером 2 июня в госпитале в результате тяжелого ранения скончался морской пехотинец Эдуард Федоров. Эдуард получил кульовe поранeння 27 июня, во время обстрела противником позиций украинских защитников под Мариуполем.

3 июля на чемпионате мира определились последние участники четвертьфиналов:

Швеция - Швейцария

Колумбия - Англия

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