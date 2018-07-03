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Facebook запускает трансляцию боксерских топ-боев


фото: twitter
Промоутерская компания Оскара де ла Хойи договорилась с Facebook о трансляции топовых боксерских поединков

Об этом сообщает официальный сайт Golden Boy Promotions.

На facebook будут транслироваться не только шоу компании известного в прошлом американского боксера Оскара де ла Хойи, но и поединки другого мощного игрока профессионального ринга - Main Events Кэти Дуви.

Соглашение пока распространяется на пять шоу, первое из которых состоится 11 августа. В главном бою этого вечера пуэрториканец Хесус Рохас попытается сохранить звание "временного" чемпиона WBA в бою против Джозефа Диаса из США.

Второе шоу запланировано на 18 августа, когда на ринг выйдет известный кубинец Салливан Баррера, соперник которого пока не определен.

Об остальных вечерах бокса, которые Golden Boy Promotions покажет на facebook, будет объявлено позже.

  • Накануне промоутерская компания Александра Гвоздика Top Rank проиграла торги за чемпионский бой против канадца Адониса Стивенсона, украинцу придется боксировать за титул WBC в Квебеке.

 

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