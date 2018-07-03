Facebook разблокировал 800 тысяч людей из "черного списка" из-за ошибки

3 июля, 2018, 08:22

Из-за технической ошибки в Facebook разблокировали 800 тысяч людей из "черного списка" пользователей

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

"Мы сообщили 800 тысяч пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, из-за которых люди, которых заблокировали, оказались разблокированы", - говорится в сообщении.

Разблокированные пользователи могли увидеть контент, который публиковали люди, которые внесли их в "черный список".

Пользователям, которых затронула эта проблема, отправят уведомление с просьбой проверить "черный список".

Проблема сейчас решена и всех опять заблокировали.