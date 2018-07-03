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Facebook разблокировал 800 тысяч людей из "черного списка" из-за ошибки


фото: REUTERS
Из-за технической ошибки в Facebook разблокировали 800 тысяч людей из "черного списка" пользователей

Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

"Мы сообщили 800 тысяч пользователей об ошибке в Facebook и Messenger, из-за которых люди, которых заблокировали, оказались разблокированы", - говорится в сообщении.

Разблокированные пользователи могли увидеть контент, который публиковали люди, которые внесли их в "черный список".

Пользователям, которых затронула эта проблема, отправят уведомление с просьбой проверить "черный список".

Проблема сейчас решена и всех опять заблокировали.

  • Напомним, компания Facebook в течение последнего десятилетия предоставила данные о своих пользователях 60 производителям мобильных телефонов.
  • 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
 
 
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