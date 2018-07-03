ЕС разместит на своих границах 10 тысяч пограничников
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это важное решение Европейского совета, ибо изначально предполагалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива - 2020 год. В этой тяжелой ситуации Союзу было необходимо принимать конкретные решения", - сказал Юнкер.
По словам Юнкера, мандат пограничников ЕС должен быть расширен, в первую очередь, за счет полномочий действовать в третьих странах.
"Они должны это делать исключительно с разрешения этих третьих стран", - уточнил он.
Глава Еврокомиссии добавил, что условия согласия третьих стран необходимо придерживаться и в центрах по приему мигрантов, создание которых предполагается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возвращения к неоколониальному поведению".
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