ЕС разместит на своих границах 10 тысяч пограничников

3 июля, 2018, 23:40

До 2020 года на внешних границах Европейского Союза будет размещено 10 тыс. пограничников, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это важное решение Европейского совета, ибо изначально предполагалась перспектива 2027 года, теперь эта перспектива - 2020 год. В этой тяжелой ситуации Союзу было необходимо принимать конкретные решения", - сказал Юнкер.

По словам Юнкера, мандат пограничников ЕС должен быть расширен, в первую очередь, за счет полномочий действовать в третьих странах.

"Они должны это делать исключительно с разрешения этих третьих стран", - уточнил он.

Глава Еврокомиссии добавил, что условия согласия третьих стран необходимо придерживаться и в центрах по приему мигрантов, создание которых предполагается в Северной Африке, чтобы "избегать любого возвращения к неоколониальному поведению".