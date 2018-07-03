Экс-мэра Киева Черновецкого вызвали на допрос в ГПУ

3 июля, 2018, 20:00

Бывшего киевского городского главу Леонида Черновецкого и его сына Степана вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Гр-н Черновецкий, Вам необходимо явиться 17.07 в 10:00 в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры до следователя Лукащук C. B., для участия в допросе в уголовном производстве №12013220540000400 в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Также повестку получил сын Черновецкого Степан.

Сейчас Черновецкий находится в Грузии, где является лидером партии "За счастливую Грузию". По сообщениям СМИ, он также получил грузинское гражданство.

14 июля 2017 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему городскому главе Киева Леониду Черновецкому и в злоупотреблении властью или служебным положением. Черновецкий фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.