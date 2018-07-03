Дисквалификация за вышиванку: украинец выиграл суд у пророссийской федерации
Об этом сообщает Укринформ.
Суд признал претензии IDF (Международной федерации шашек) к украинскому спортсмену недействительными и аннулировал трехлетнюю дисквалификацию, которая длилась до 15 декабря 2019 года. Также IDF обязана выплатить Юрию Аникееву 5 тыс. швейцарских франков и компенсировать судебные расходы.
В 2016 году IDF, центральный офис которой расположен в Санкт-Петербурге, объявила о трехлетней дисквалификации экс-чемпиона мира украинца Юрия Аникеева, якобы, за нарушение этического кодекса IDF.
По словам самого Аникеева, сформированное преимущественно из россиян руководство федерации наказало его за откровенную проукраинскую позицию, а также за то, что на международных турнирах он выступал в вышиванке.
"Это пророссийская федерация. В неофициальных беседах меня спрашивали, почему на турнирах я выступаю в вышиванке. Для россиян это было как что-то плохое", - рассказывал Аникеев.
- IDF занимается 64-клеточными, так называемыми "русскими" шашками, поэтому во время дисквалификации украинец выступал в других видах шашек – в том числе и в международных – 100-клеточных.
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