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Днепропетровский автодор "ремонтировал" дороги только на бумаге: нанесли убытков на 4 млн грн

Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которые подделывали акты выполненных работ по строительству и ремонту дорог

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он пояснил, что эти должностные лица в течение 2016-17 годов вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем повлекли убытки государству почти на 4 миллиона гривен.

"В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму свыше 1 млн. грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а лишь зафиксированы "на бумаге", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

 

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