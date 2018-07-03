Чистили канализацию: сообщили подробности смерти заключенных в колонии "ЛНР"
3 июля, 2018, 14:54
Стали известны предварительные причины смерти двух заключенных в колонии на территории оккупированной Луганской области
Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский в Facebook.
"По предварительной информации, стало известно, что заключенным администрация приказала осуществить работы по чистке канализации рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии №19", - пишет Лисянский.
Заключенные выполняли работы без специальных средств защиты. В процессе работы у обоих наступило отравление ядовитыми газами или парами.
"Один из заключенных упал в отстойник, и вчера так называемая "МЧС ЛНР" проводили операцию по изъятию тела", - добавил Лисянский.
Известно, что заключенные не достигли 25 лет.
- Напомним, трагический случай произошел в колонии №19.
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