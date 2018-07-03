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Червь в глазу: на Полтавщине у женщины обнаружили 12-сантиметрового паразита


фото: Кременчуцька газета
В Кременчугской больнице Полтавской области выявили случай дирофиляриоза

Об этом сообщает "Кременчугская газета" со ссылкой на слова главного эпидемиолога города Ларисы Коровиной.

Жительница Козельщины обратилась в кременчугскую больницу к офтальмологу с жалобами на дискомфорт в глазу. После обследования врач обнаружил у нее филяриоз - паразитарное заболевание.

В результате из глаза женщины удалили червя, размер которого достигал около 12 сантиметров. Сколько он жил в глазу женщины неизвестно.

Отмечается, что человек заражается дирофиляриозом при укусе инфицированным комаром. Переносят болезнь комары от инфицированных собак, кошек.

Справка

Дирофиляриоз — это природно-очаговое паразитарное заболевание собак, кошек, диких животных семейств Canidae и Felidae, которое способно передаваться человеку. Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом: это страны Азии, Африки, Южной Европы.

В Италии, Франции, Греции, на Шри-Ланке заболеваемость остается практически на постоянном уровне. А в Испании, Израиле, Японии и Венгрии ежегодно регистрируются спорадические случаи. Но в последние годы наблюдается увеличение заболеваемости дирофіляріоз в странах, для которых это заболевание не совсем характерно.

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