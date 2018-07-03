Большой прорыв в деле Скрипаля: у полиции есть двое подозреваемых, - СМИ

3 июля, 2018, 07:51

Британские правоохранители считают, что по меньшей мере двое людей принимали участие в операции по отравлению нервно-паралитическим веществом экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на собственные источники в Скотланд-Ярде.

Отмечается, что двое нападавших уехали из Британии уже на следующее утро после совершения покушения на убийство Скрипалей.

"Считается, что они теперь находятся в России и находятся под защитой президента Владимира Путина. Представители антитеррористической полиции убеждены, что сделали огромный прорыв (в расследовании, - ред.)", - пишет издание.

По данным собеседников издания, в настоящее время расследование сфокусировалось крайней мере на двух ключевых подозреваемых, которые предположительно имеют тесную связь с Россией.

Таким образом следователи уже полны решимости возбудить уголовное производство в отношении двух злоумышленников и могут сделать серьезное заявление по делу в ближайшие дни.