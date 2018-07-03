Большой прорыв в деле Скрипаля: у полиции есть двое подозреваемых, - СМИ
Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на собственные источники в Скотланд-Ярде.
Отмечается, что двое нападавших уехали из Британии уже на следующее утро после совершения покушения на убийство Скрипалей.
"Считается, что они теперь находятся в России и находятся под защитой президента Владимира Путина. Представители антитеррористической полиции убеждены, что сделали огромный прорыв (в расследовании, - ред.)", - пишет издание.
По данным собеседников издания, в настоящее время расследование сфокусировалось крайней мере на двух ключевых подозреваемых, которые предположительно имеют тесную связь с Россией.
Таким образом следователи уже полны решимости возбудить уголовное производство в отношении двух злоумышленников и могут сделать серьезное заявление по делу в ближайшие дни.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипачей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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