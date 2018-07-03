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Боксер объяснил, почему нокдаун Ломаченко пойдет на пользу


фото: top rank
Украинский боксер Александр Гвоздик убежден, что Василию Ломаченко пойдет на пользу нокдаун в бою против Хорхе Линареса

Об этом Гвоздик заявил в интервью Lackypunch.

"Для Василия ситуация с нокдауном полезна. Когда все твое окружение считает тебя суперменом, и все это заливается в голову, ты начинаешь в это верить и теряется трезвая мысль. Ломаченко поднимается категориям все выше и выше, а там ребята больше и сильнее. Например, у Хорхе Линареса было преимущество в весе около 6 кг. Майки Гарсия еще больше и нужно быть внимательным на сто процентов. Как раз перед такими боями мотивационный пинок в виде нокдауна, хоть и неприятный, но пойдет Василию на пользу", - сказал Гвоздик.

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