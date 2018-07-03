Австрия готовится усилить защиту своих южных границ
Об этом заявили в совместном заявлении канцлер Австрии Себастиан Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и министр внутренних дел Герберт Кикль, сообщает Die Presse.
"Соглашение между ХДС и ХСС указывает на то, что Германия хочет принять национальные меры для борьбы с миграционными потоками, и если это соглашение станет позицией правительства Германии, мы будем вынуждены принять меры, чтобы избежать негативных последствий для Австрии и ее народа. Поэтому федеральное правительство готово принять меры для защиты наших южных границ", - говорится в заявлении австрийского правительства.
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В то же время Австрия ожидает быстрого разъяснения позиции правительства Германии.
"Немецкие рассуждения еще раз доказывают, насколько важна совместная европейская защита внешних границ, и это также подтверждает позицию Австрии, что Европа без границ внутри возможна только с функциональными внешними границами", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Горст Зеегофер достигли компромисса в споре в отношении беженцев, который грозил существующей коалиции.
Соглашение заключается в создании так называемых транзитных центров на немецко-австрийской границе, из которых будут депортировать просителей убежища, которые уже обратились в другую страну ЕС.
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