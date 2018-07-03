Австрия готовится усилить защиту своих южных границ

3 июля, 2018, 12:58

После решения миграционного спора в Германии и запланированного создания транзитных центров на границе с Австрией австрийский федеральное правительство готовит меры по защите своего южного рубежа

Об этом заявили в совместном заявлении канцлер Австрии Себастиан Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и министр внутренних дел Герберт Кикль, сообщает Die Presse.

"Соглашение между ХДС и ХСС указывает на то, что Германия хочет принять национальные меры для борьбы с миграционными потоками, и если это соглашение станет позицией правительства Германии, мы будем вынуждены принять меры, чтобы избежать негативных последствий для Австрии и ее народа. Поэтому федеральное правительство готово принять меры для защиты наших южных границ", - говорится в заявлении австрийского правительства.

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В то же время Австрия ожидает быстрого разъяснения позиции правительства Германии.

"Немецкие рассуждения еще раз доказывают, насколько важна совместная европейская защита внешних границ, и это также подтверждает позицию Австрии, что Европа без границ внутри возможна только с функциональными внешними границами", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Горст Зеегофер достигли компромисса в споре в отношении беженцев, который грозил существующей коалиции.

Соглашение заключается в создании так называемых транзитных центров на немецко-австрийской границе, из которых будут депортировать просителей убежища, которые уже обратились в другую страну ЕС.