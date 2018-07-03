Atlas Weekend предоставит бесплатный вход людям с инвалидностью
Об этом говорится в правилах фестиваля.
Отмечается, что бесплатный вход предоставляется людям с инвалидностью I-й и II-й групп. Сопровождающего человека с инвалидностью I-й группы также будут пропускать бесплатно.
Кроме того, за билет не надо платить, детям с инвалидностью и инвалидам войны I,II и III групп.
Участники боевых действий при предъявлении удостоверения могут получить на входе скидку в 50%.
Детей до 12 лет включительно при условии предоставления свідоцітва о рождении также будут пускать безвозмездно.
Фестиваль Atlas Weekend традиционно состоится на ВДНХ. В этом году на мероприятии будут выступать The Chemical Brothers, Placebo, Benjamin Clementine, Skillet, Nothing But Thieves, WhoMadeWho, Олег Винник, Бумбокс, Ріапобой, Сергей Бабкин, MONATIK, ДахаБраха, Face подобное.
- Напомним, из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend "Киевский метрополитен" будет работать на 1 час дольше в ночь с 3 на 4 июля.
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