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Atlas Weekend предоставит бесплатный вход людям с инвалидностью

На киевский фестиваль Atlas Weekend, который состоится с 3 по 8 июля, бесплатно будут пускать людей с инвалидностью

Об этом говорится в правилах фестиваля.

Отмечается, что бесплатный вход предоставляется людям с инвалидностью I-й и II-й групп. Сопровождающего человека с инвалидностью I-й группы также будут пропускать бесплатно.

Кроме того, за билет не надо платить, детям с инвалидностью и инвалидам войны I,II и III групп.

Участники боевых действий при предъявлении удостоверения могут получить на входе скидку в 50%.

Детей до 12 лет включительно при условии предоставления свідоцітва о рождении также будут пускать безвозмездно.

Фестиваль Atlas Weekend традиционно состоится на ВДНХ. В этом году на мероприятии будут выступать The Chemical Brothers, Placebo, Benjamin Clementine, Skillet, Nothing But Thieves, WhoMadeWho, Олег Винник, Бумбокс, Ріапобой, Сергей Бабкин, MONATIK, ДахаБраха, Face подобное.

 

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