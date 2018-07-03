26 украинских издательств подали заявки на участие в конкурсе “Еспресо. Выбор читателей”

3 июля, 2018, 11:50

Завершился прием заявок на участие книжек в премии “Еспресо. Выбор читателей”. В этом году желание побороться за победу изъявили 26 украинских издательств

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый этап премии "Еспресо. Выбор читателей" начался с приема заявок от издательств. Всего на конкурс подано 139 книг. Каждая из них будет проверена на соответствие требованиям. В следующий этап пройдут только те, что будут соответствовать всем указанным требованиям.

Рекомендации по участие книг принимались от издательств до 30 июня включительно. Заявки подали, как крупные издательства, такие как "Vivat", "Издательство Старого Льва", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "КСД", "Утро", "Фонтан сказок", "НОРА-ДРУК" и другие, так и небольшие издательства.

Для участия в конкурсе необходимо было заполнить форму и проверить книгу на соответствие требованиям конкурса. Одно издательство могло подавать неограниченное количество заявок.

Заявки принимались согласно следующих номинаций: литература для взрослых (книги, рассчитаны на аудиторию старше 18-ти лет) и литература для детей (книги для детей и подростков).

Далее организационный комитет конкурса проверит книжки на соответствие требованиям. Чтобы попасть в следующий этап, книжки должны быть написаны на украинском языке, изданные с 1 июня 2017 по 31 мая 2018 года (подписанные к печати) тираж от 1000 экземпляров. Книги должны быть изданы впервые и распространяться по территории Украины.

С середины июля длинный список будет представлен на рассмотрение экспертного совета книжной премии “Еспресо. Выбор читателей”.

Книжная премия “Эспрессо. Выбор читателей” основана телеканалом Эспрессо в мае 2017 года. Победители Премии будут объявлены в ноябре 2018 года и в эфире телеканала и на сайте Еспресо.TV.