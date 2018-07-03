14-летний парень угнал у соседа авто и врезался в ограждение

3 июля, 2018, 17:17

На Тернопольщине несовершеннолетний украл у односельчанина машину и в соседнем селе совершил на краденой машине ДТП

Об этом сообщает Нацполиция.

К полицейским с заявлением о незаконном похищении автотранспорта обратился житель села Палашовка. Мужчина рассказал, что оставил транспортное средство возле своего хозяйства открытым и с ключами в замке зажигания. В какой-то момент машина исчезла.

Угнанный автомобиль марки Geely полицейские разыскали в нескольких километрах - в соседнем селе. Выяснилось, что к краже причастен односельчанин потерпевшего. 14-летний парень, не имея навыков управления, въехал в забор и там бросил угнанную машину.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по статье "Незаконное завладение транспортным средством".