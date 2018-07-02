Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс станет одноклубником украинца

2 июля, 2018, 08:39

Украинец Святослав Михайлюк будет играть в "Лос-Анджелес Лейкерс" с лучшим баскетболистом мира Леброном Джеймсом

Об этом сообщает CNN.

Джеймс подпишет с клубом 4-летний контракт на $154 млн. Как рассказал инсайдер Брайан Уиндхорст на ESPN, Джеймс принял окончательное решение несколько дней назад. Сегодня его представители встречались с руководством "Филадельфии", но это был жест вежливости - Леброн выбирал между своим нынешним клубом "Кливлендом" и "Лейкерс".

Джеймс - трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленда».