Знаменитый баскетболист Леброн Джеймс станет одноклубником украинца
2 июля, 2018, 08:39
Украинец Святослав Михайлюк будет играть в "Лос-Анджелес Лейкерс" с лучшим баскетболистом мира Леброном Джеймсом
Об этом сообщает CNN.
Джеймс подпишет с клубом 4-летний контракт на $154 млн. Как рассказал инсайдер Брайан Уиндхорст на ESPN, Джеймс принял окончательное решение несколько дней назад. Сегодня его представители встречались с руководством "Филадельфии", но это был жест вежливости - Леброн выбирал между своим нынешним клубом "Кливлендом" и "Лейкерс".
Джеймс - трехкратный чемпион НБА в составе «Майами» и «Кливленда».
- В июне на драфте НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал украинца Святослава Михайлюка под 47-м номером.
- Баскетболист из Украины дебютирует в составе легендарного клуба в Летней лиге НБА.
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