Злоумышленник подкрался сзади: подробности убийства 30-летней ромки
Об этом рассказал Общественной организации "Будущее цыган Берегово" Рудольф Пап, передает Мukachevo.net.
По словам мужчины, женщина ни с кем не конфликтовала и была спокойной.
"Она никогда никого не трогала, ходила просила, и я ей помогал. Родителям она сказала, что идет за вещами к какой-то венгерке в город. Пошла с коляской, чтобы положить туда вещи, и не вернулась уже", - рассказывает Рудольф Пап.
У погибшей Ромки осталась дочь 2005 года рождения, мама и брат.
"Полиция работает, мы тоже ищем, или кто-то, что-то знает. Говорят часы какие-то нашли, а вы знаете такие часы наши цыгане не носят. Наши цыгане могут подраться, ну железо украсть, залезть в кошелек, но чтобы убить, такого у нас нет" - добавил Пап.
Напомним, 1 июля в городе Берегово неизвестный смертельно ранил 30-летнюю ромку. Женщина еще некоторое время была жива, однако умерла в карете скорой помощи.
В полиции открыли уголовное производство по статье "умышленное вбисвто". Однако правоохранители не видят признаков расовой дискриминации в нападении.
- Напомним, в ночь на 24 июня мужчины в масках напали на лагерь цыган под Львовом. В результате погрома погиб человек 1994 года рождения. Ряд людей, подозреваемых в причастности к нападению, удалось задержать.
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