Жителей Днепропетровщины предупредили о шторме: Опасность сохранится до четверга
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период с 2 по 4 июля 2018 года объявлено штормовое предупреждение: на значительной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - подчеркнули в ведомстве.
Сегодня в области ожидается переменная облачность, днем в Днепре и некоторых районах области пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7-12м/с. Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, днем - 21-26 градусов. В Днепре ночью будет 11-13 градусов, днем - 23-25 градусов.
3-4 июля в области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 7-12м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 21-26 градусов.
- Напомним, 2 июля в Украине из-за осложнения погодных условий остаются обесточенными 42 населенных пункта.
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