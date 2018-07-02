Жителей Днепропетровщины предупредили о шторме: Опасность сохранится до четверга

2 июля, 2018, 14:23

На значительной части территории Днепропетровской области в период с 2 по 4 июля объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в период с 2 по 4 июля 2018 года объявлено штормовое предупреждение: на значительной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня в области ожидается переменная облачность, днем в Днепре и некоторых районах области пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, 7-12м/с. Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, днем - 21-26 градусов. В Днепре ночью будет 11-13 градусов, днем - 23-25 градусов.

3-4 июля в области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 7-12м/с. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем 21-26 градусов.