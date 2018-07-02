За гастроли в России хотят взимать сбор 20%. Как Раде предлагают наказывать украинских артистов

2 июля, 2018, 11:01

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который сделает более жестким наказание для украинских исполнителей, которые ездят на гастроли в Россию

Об этом заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в интервью изданию "Апостроф".

Он пояснил, что соответствующий проект закона зарегистрировали в Раде в начале марта, хотя на самом деле их всего три. Среди них есть базовый законопроект, которым будут внесены изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Этим документом будет установлено, что те, кто гастролируют на территории государства-агрессора, будут сообщать об участии в таких концертах и других мероприятиях СБУ.

В свою очередь, Служба будет обращаться в орган, который ведет специальный реестр лиц, которые гастролируют на территории России.

"На основании этого реестра потом телевидение будет титровать выступление или видеоклип такого исполнителя надписью, что этот артист гастролирует на территории государства-агрессора", - подчеркнул Кириленко.

По его словам, на радио это будет происходить путем голосового сообщения со стороны диктора. Эту информацию будут разглашать и на рекламных объявлениях и афишах по поводу концертов, которые проходят с участием исполнителя в Украине.

"Плюс я предложил ввести гастрольный сбор 20%, который будет взиматься с каждого мероприятия, в котором принимают участие исполнитель или исполнители, занесенные в реестр лиц, гастролирующих на территории государства-агрессора. И целевым образом эти средства должны идти на поддержку обороноспособности и национальной безопасности Украины", - пояснил вице-премьер.

Кириленко отметил, что этот законопроект, безусловно, рассмотрят, хотя понятно, что у таких изменений в законодательство есть и противники.

"Против в основном телеканалы, ротирующие видеоклипы с участием некоторых исполнителей, которые чаще всего в течение последних лет посещали государство-агрессора. Это сопротивление правда неофициальное – скрытое или наполовину, но это не станет помехой рассмотрения законопроекта. А уже депутаты будут определяться по поводу его поддержки", - подытожил Кириленко.

Он добавил, что с момента начала серьезного разговора о внесении этого законопроекта количество украинских звезд, гастролирующих на территории России, резко уменьшилось.