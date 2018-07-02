Италия на все лето закроет порты для кораблей неправительственных миссий, перевозящих мигрантов

2 июля, 2018, 15:06

Итальянские порты будут все лето закрыты для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытаютщихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу

Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини, сообщает The Local.

"Неправительственные организации будут видеть Италию только на открытках", - заявил Сальвини, который также является вице-премьер-министром и председателем правой партии "Лига".

"Порты будут закрыты все лето", - отметил Сальвини, добавив, что запрет касается не только доступа к портам, но и "поставки топлива для кораблей НПО".

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"Итальянские военные говорят мне, что так же как и ливийцы, неправительственные организации помогают контрабандистам, сознательно или нет", - сказал Сальвини.

Но он подчеркнул, что Италия с другими государствами "будет продолжать спасать всех тех, кому нужна помощь".

"Иностранные НПО с иностранными экипажами, которые ходят под иностранным флагом и финансируются зарубежными учреждениями, больше не смогут попасть в Италию", - заявил министр.

Напомним, после более 10 часов переговоров и попытки Италии заблокировать решение лидеры ЕС достигли договоренности по миграции на саммите в Брюсселе.

Италия, к берегам которой прибывает большое количество мигрантов из Северной Африки, угрожала заблокировать решение лидеров, если ее требования не будут выполнены.

После завершения переговоров, которые длились чуть не до утра пятницы, лидеры ЕС договорились создать центры для мигрантов в тех странах, которые на это добровольно согласятся.