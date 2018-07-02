Истребители НАТО за неделю 6 раз сопровождали российские военные самолеты над Балтикой
2 июля, 2018, 15:18
Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе шесть раз сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем
Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.
Согласно докладу, истребители ВВС Португалии и Испании поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов 25, 28, 29 июня и 1 июля. В частности, 29 июня было совершено три сопровождения.
"Полеты осуществлялись над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", - говорится в сообщении.
За отчетный период истребители НАТО сопровождали российские Ан-12, Ан-26, Су-24, Су-30 и Ту-154.
Полеты российских самолетов проходили в одиночку и группами, преимущественно без радиолокационных транспондеров и в режиме полного молчания.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с Литвы и Эстонии.
- Ранее сообщалось, что Литва хочет больше зенитных ракет НАТО для сдерживания России.
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