Истребители НАТО за неделю 6 раз сопровождали российские военные самолеты над Балтикой

2 июля, 2018, 15:18

Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе шесть раз сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.

Согласно докладу, истребители ВВС Португалии и Испании поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов 25, 28, 29 июня и 1 июля. В частности, 29 июня было совершено три сопровождения.

"Полеты осуществлялись над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", - говорится в сообщении.

За отчетный период истребители НАТО сопровождали российские Ан-12, Ан-26, Су-24, Су-30 и Ту-154.

Полеты российских самолетов проходили в одиночку и группами, преимущественно без радиолокационных транспондеров и в режиме полного молчания.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с Литвы и Эстонии.