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Истребители НАТО за неделю 6 раз сопровождали российские военные самолеты над Балтикой

Истребители НАТО, размещенные на основе четырехмесячной ротации на литовской авиабазе Зокняй, на прошлой неделе шесть раз сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы.

Согласно докладу, истребители ВВС Португалии и Испании поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов 25, 28, 29 июня и 1 июля. В частности, 29 июня было совершено три сопровождения.

"Полеты осуществлялись над Балтийским морем в Калининградскую область и из нее", - говорится в сообщении.

За отчетный период истребители НАТО сопровождали российские Ан-12, Ан-26, Су-24, Су-30 и Ту-154.

Полеты российских самолетов проходили в одиночку и группами, преимущественно без радиолокационных транспондеров и в режиме полного молчания.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с Литвы и Эстонии.

  • Ранее сообщалось, что Литва хочет больше зенитных ракет НАТО для сдерживания России.
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