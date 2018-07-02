Имеем катастрофическую ситуацию с доставкой украиноязычной прессы населению, - Княжицкий

2 июля, 2018, 14:09

В Украине сложилась катастрофическая ситуация с доставкой украиноязычной прессы населению, в частности, в Луганской и Донецкой областях

Об этом заявил в ходе согласительного совета Верховной Рады Украины глава Комитета по вопросам культуры и духовности народный депутат Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV.

"Мы действительно имеем катастрофическую ситуацию с доставкой украиноязычной прессы, а на фоне разгосударствления, которое происходит сейчас, и гибридной войны мы фактически уничтожаем один из способов коммуникации с нашим населением", - сказал Княжицкий.

В связи с этим депутат призвал поддержать законопроекты о моратории на повышение цен на доставку украиноязычных печатных изданий, а также по поддержке журналистов и СМИ Донецкой и Луганской областей.

"Просил бы поддержать №№8114, 8291, которые уже стоят в первом чтении на вторник и касаются поддержки журналистов и СМИ Донецкой и Луганской областей, а также моратория на повышение тарифов на доставку украиноязычных печатных изданий на территории Украины и периодических региональных местных изданий на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал Княжицкий.

Кроме того, депутат просит поддержать законопроект №8266 об Украинском культурном фонде, который предусматривает реализацию имущественных и неймайновых прав Фонда, поддержку проектов. механизм финансирования и тому подобное.

"Нам надо разблокировать финансирование и поддержку украинской культуры", - отметил Княжицкий.

Также глава Комитета по вопросам культуры и духовности попросил включить в повестку дня законопроект собственного авторства №8494 о прозрачности финансирования СМИ.