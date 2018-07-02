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Вывезли из Киева в гараж в Житомире: полицейские поймали похитителей человека


фото: kavkaznews
На Житомирщине правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили мужчину и в течение нескольких дней удерживали в гараже

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщение в полицию о случае поступило от самого потерпевшего 30 июня. Ему удалось самостоятельно сбежать из гаража.

Установлено, что за несколько дней до сообщения об угоне арендованной квартиры в Киеве 32-летнего потерпевшего ворвались злоумышленники в масках. Они забрали все ценные вещи из квартиры и вывезли хозяина в Житомир. Там они удерживали его в гараже.

Похитителей удалось поймать ночью первого июля в одном из сел Киевщины. Среди двоих задержанных был организатор преступления - житель города Василькова, что на Киевщине, 1988 года рождения.

Сейчас досудебное расследование проводит по нескольким статьям УКУ - ч. 3 ст. 189 (Вымогательство), ч. 2 ст. 187 (Разбой), ч.2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкции статей предусматривают ответственность в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

По предварительной информации, мотивом стали долговые обязательства. Но установление всех обстоятельств похищения продолжается, полицейские разыскивают других участников преступления.

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