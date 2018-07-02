Вице-премьер Италии обещает новый блок евроскептиков в 2019-м

2 июля, 2018, 18:54

Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии и лидер правой "Лиги", пообещал использовать успех своей партии в Италии для создания нового общеевропейского националистического блока для выборов в Европейский парламент 2019 года

Об этом пишет Politico.

Сальвини сказал, что идеи "Лиги" представляют "последнюю надежду на то, что эта Европа останется в живых".

Он прибыл на митинг в футболке с собственным изображением, прежде чем произнести речь и выпить коктейли со своими восторженными поклонниками.

Сальвини сказал, что "Лига" будет руководить Италией в течение следующих 30 лет, сообщает Reuters, и что в 2019 году он будет использовать свой итальянский опыт, чтобы выиграть майские выборы в Европейский парламент.

"Я думаю о "Лиге" лиг Европы, объединяющей все свободные и суверенные движения, которые хотят защитить свой народ и свои границы", - сказал Сальвини, добавив, что сторонники "Лиги" должны сыграть роль "освободителей" европейцев.

Из 751 члена нынешнего Европейского парламента 151 депутат идентифицируется как евроскептик.