 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вице-премьер Италии обещает новый блок евроскептиков в 2019-м

Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии и лидер правой "Лиги", пообещал использовать успех своей партии в Италии для создания нового общеевропейского националистического блока для выборов в Европейский парламент 2019 года

Об этом пишет Politico.

Сальвини сказал, что идеи "Лиги" представляют "последнюю надежду на то, что эта Европа останется в живых".

Он прибыл на митинг в футболке с собственным изображением, прежде чем произнести речь и выпить коктейли со своими восторженными поклонниками.

Сальвини сказал, что "Лига" будет руководить Италией в течение следующих 30 лет, сообщает Reuters, и что в 2019 году он будет использовать свой итальянский опыт, чтобы выиграть майские выборы в Европейский парламент.

"Я думаю о "Лиге" лиг Европы, объединяющей все свободные и суверенные движения, которые хотят защитить свой народ и свои границы", - сказал Сальвини, добавив, что сторонники "Лиги" должны сыграть роль "освободителей" европейцев.

Из 751 члена нынешнего Европейского парламента 151 депутат идентифицируется как евроскептик.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

2 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать