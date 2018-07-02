Вице-премьер Италии обещает новый блок евроскептиков в 2019-м
Об этом пишет Politico.
Сальвини сказал, что идеи "Лиги" представляют "последнюю надежду на то, что эта Европа останется в живых".
Он прибыл на митинг в футболке с собственным изображением, прежде чем произнести речь и выпить коктейли со своими восторженными поклонниками.
Сальвини сказал, что "Лига" будет руководить Италией в течение следующих 30 лет, сообщает Reuters, и что в 2019 году он будет использовать свой итальянский опыт, чтобы выиграть майские выборы в Европейский парламент.
"Я думаю о "Лиге" лиг Европы, объединяющей все свободные и суверенные движения, которые хотят защитить свой народ и свои границы", - сказал Сальвини, добавив, что сторонники "Лиги" должны сыграть роль "освободителей" европейцев.
Из 751 члена нынешнего Европейского парламента 151 депутат идентифицируется как евроскептик.
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